E’ il momento in ui gli esperti di Serie C iniziano a dire la propria sui play off, sebbene la griglia sarà definita dall’ultima giornata.

Intervistato da zonacalcio.net Lello Di Napoli è stato chiaro: “Il Catania ha la squadra più forte. Sono la favorita numero uno per la promozione. Farei, però, molta attenzione alla Reggina, ha potenziale per essere la mina vagante. Il Catanzaro, invece, può faer affidamento su Auteri, lo Special One della Serie C”.