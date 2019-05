Intervistato nel corso di Radio Gamma No Stop Fabio Caserta, allenatore della Juve Stabia che ha stravinto il campionato di Serie C, ha detto la sua su quelli che saranno i play off.

Caserta, reggino di Melito e dichiarato tifoso amaranto, è stato chiaro: “Ai play off non puoi più fare calcoli, chi sta meglio fisicamente può avere la meglio. La Reggina sarà una squadra difficile da affrontare per chiunque. C’è grande entusiasmo, gli amaranto sono una brutta gatta da pelare per chiunque”.