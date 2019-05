Domenica alle 15.30 a P.zza Duomo è fissato l’appuntamento per la cerimonia inaugurale dello store della Reggina.

Sarà un evento in grande stile, a cui parteciperanno Raffaello Di Pietro, autore e interpete di Vai Reggina, ma anche protagonisti del passato.

La società ha ufficializzato, infatti, la presenza di Giacomo Tedesco.

170 presenze in amaranto per lui tra A e B in sei campionati oltre ad uno storico play out vinto a Messina nel 2015 da allenatore.