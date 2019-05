La Reggina, la prossima estate, sarà una meta molto ambita. Qualunque sia il destino che arriverà alla fine dei play off, gli amaranto saranno una squadra ambiziosa.

Tifocosenza.it racconta come Angelo Corsi sia un giocatore finito nel mirino del club dello Stretto.

Il capitano del Cosenza, classe ’89, ha un contratto fino al 2020 ma starebbe valutando una maxi-offerta della società del presidente Gallo.

Inutile negare il fatto che si tratti di un eventuale acquisto di spessore per la Serie C ed in grado di stare in Serie B.

Oggi, però, non bisogna dimenticare che la Reggina ha in rosa Niko Kirwan nella stessa posizione, con un contratto fino al 2021.

Il neozelandese, al momento, è uno degli uomini che sta facendo negli ultimi tempi.

L’unico dato certo è l’ennesima dimostrazione di forza sul mercato che non può che prefigurare una Reggina destinata a puntare sempre in alto nel prossimo futuro.