La vittoria della Reggina sulla Casertana ha avuto una coda polemica abbastanza forte. Il tecnico dei campani, a fine partita, aveva criticato gli amaranto per aver giocato sfruttando i loro errori, offrendo una prestazione molto insufficiente davanti a undicimila persone.

Adesso la Casertana non sa ancora quale sarà il proprio avversario ai play off, ma il tecnico non la tocca piano prima dell’ultima giornata: ‘“Non facciamo calcoli, voglio – ha dichiarato a Sportcasertano – incontrare la Reggina e batterla in casa davanti a undicimila persone. Loro sono i più forti di questi playoff? E allora li battiamo davanti i propri tifosi”.

Qualcuno gli dica che probabilmente saranno più di undicimila.