Play off centrati in casa Reggina. C’è, però, un giocatore come Salvatore Sandomenico che, dopo un girone d’andata da protagonista, è finito ai margini del progetto. Prima è stato Drago a metterlo da parte per una condizione fisica che non lo soddisfava, adesso Cevoli non gli dà spazio perché poco idoneo al 3-5-2.

Ai microfoni di Tuttomercatoweb l’agente Maurizio De Rosa manifesta disappunto per la condotta nei confronti del suo assistito.

” Dopo aver realizzato 7 gol e contribuito al raggiungimento degli spareggi, è stato accantonato. Nelle ultime tredici gare è stato titolare solo in due occasioni, e nonostante ciò Sasà non ha mai proferito parola continuando ad allenarsi con impegno e serietà. E’ da quattro mesi che si parla di rinnovo e, nonostante le promesse fatte, ad oggi nessun accordo è stato messo nero su bianco”.

De Rosa ha sottolineato come Sandomenico darà il proprio contributo nei play off perché lo merita il pubblico amaranto che in questo periodo gli ha sempre dato vicinanza ed affetto.

De Rosa ha inoltre lodato la società di Gallo, puntualizzando che è ormai a scadenza di contratto ed oggi, dopo quattro mesi di promesse, non ha ancora ricevuto una proposta di rinnovo.

Ci sarebbero due società interessate a lui e l’agente evidenzia come un’eventuale partenza di Sandomenico non dipenderebbe né da lui, né dallo staff.

De Rosa è anche l’agente di Baclet e Zibert.