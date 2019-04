“Solo casualità, merito dei ragazzi”. Ai microfoni di La C Sport il direttore generale Andrea Gianni scherza sul fatto che, da quando è arrivato, sono arrivate solo vittorie.

“Il risultato – rivela – fa morale. Dare continuità fa bene. Adesso dovremo preparare i play off al meglio. Sono un altro campionato, bisogna essere ottimisti per natura a patto che l’ottimismo sia cauto. Bisogna restare con i piedi per terra, chi arriva con più benzina la farà da padrone. Dobbiamo goderci questo momento, che sarà caldo per tutta la città e per questi ragazzi che si meritano di disputare i play off”.

“Sono qui – rivela – da una settimana. Ho passato la Pasqua qui perché volevo prendere confidenza con l’ambiente. Sono stato accolto benissimo da un popolo accogliente e passionale. Vedere un muro amaranto, sentire i cori “Reggio Calabria vuole vincere” ti prende dentro e ti dà uno spirito importante”.

“Con il presidente Gallo – prosegue – ci sentiamo quotidianamente. Non stava nella pelle per i tre punti e per il gioco espresso, ieri abbiamo visto una Reggina padrona del campo e che ha concesso veramente poco”.

In mattinata Gianni ha incontrato il Sindaco Falcomatà: “E’ stato un incontro conoscitivo. Ho voluto presentarmi al Primo Cittadino, ho trovato una persona per bene che si è messa a disposizione della Reggina e io ho fatto lo stesso. Avremo tempo e modo di affrontare discorsi relativi al Granillo”.