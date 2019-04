Vibonese-Reggina è una sfida che vale tanto. I rossoblu si giocano le ultime, remote, possibilità di prendere un treno che porta ai play off. Gli amaranto, invece, devono vincere per aumentare concretamente le possibilità di raggiungere gli spareggi promozione e forse assicurarseli già domenica.

Nell’ultimo turno gli amaranto avrebbero dovuto giocare contro il Matera. Con i lucani escluso dal campionato la squadra di Cevoli è già certa di incamerare i tre punti. Al Razza a farla da padrone ci saranno oltre duemila sostenitori amaranto che seguiranno la squadra nella trasferta vicina e faranno sentire il loro calore, grazie all’essere in maggioranza rispetto ai sostenitori di casa.

Vibonese-Reggina: le formazioni

VIBONESE (4-3-1-2) Mengoni; Finizio, Camilleri, Silvestri, Tito; Prezioso, Obodo, Scaccabarozzi; Melillo; Bubas, Allegretti. All.: Orlandi

REGGINA (3-4-2-1) Confente; Conson, Gasparetto, Solini; Kirwan, De Falco, Salandria, Franchini; Bellomo, Strambelli; Tulissi. All.: Cevoli

Vibonese-Reggina: dove vederla

Vibonese-Reggina, come tutte le gare del campionato di Serie C, pur non avendo copertura televisiva, sarà visibile sulla piattaforma Eleven Sports. L’evento è acquistabile al costo di 3,90€ e potrà essere visualizzato in qualsiasi supporto in grado di riprodurre lo streaming: pc, smartphone o tablet. La sfida è compresa nel prezzo di chi avesse già acquistato uno dei pacchetti stagionali relativi ad uno dei due club.