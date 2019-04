“L’obiettivo è stato centrato quando era insperato. Ci abbiamo sempre creduto. Abbiamo lavato al massimo. Devo ringraziare questi ragazzi che hanno voluto dimostrare che non erano quelli di prima. Qualche risultato ci è girato bene, siamo arrivati settimi”.

Gioia contenuta per Roberto Cevoli, che loda i tifos dopo la vittoria sulla Vibonese: “Conosco la tifoseria. È il dodicesimo uomo in campo, dobbiamo ringraziarli e sono sicuro che sarà così. Giocare in casa la prima dei play off è un regalo per i tifosi. Adesso viene il bello”.

Sul futuro: “Non ho preferenze sull’avversario, poi si viene smentiti quando si dice qualcosa. Noi speriamo di essere una scheggia impazzita”