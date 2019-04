La Reggina si prepara alla sfida con la Vibonese. Sarà una partita complicata, perché i padroni di casa al Razza si giocano le residue (poche) possibilità di raggiungere i play off.

I 750 biglietti messi a disposizione dei tifosi amaranto sono stati polverizzati in tre ore e mezza. Alcune problematiche tecniche hanno reso necessaria un’emissione dilazionata, ma già la sera dopo l’apertura della prevendita (in unico punto) non entrava uno spillo.

La gradinata avrebbe potuto contenere più tifosi (Circa 400 in più), ma l’omologazione del Razza attualmente di riempire al massimo il settore.

I tifosi amaranto, però, troveranno posto anche in tribuna coperta e sono già diversi i sostenitori della squadra dello Stretto ad aver acquistato un tagliando in quella zona di stadio.

Per quel settore occorre acquistarli direttamente a Vibo al costo di 15€ + diritti di prevendita presso l’Edicola Messina o il giorno stesso della partita presso i botteghini.

Lo stadio è destinato ad essere quasi totalmente amaranto.