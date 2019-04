La Reggina, in questa stagione, ha dovuto convivere con l’handicap di giocare anche quattro partite in campo neutro.

La necessità di sostituire i bulloni della tribuna coperta ha obbligato gli uomini di Cevoli a restare lontano da Reggio.

Più volte è stato il Luigi Razza di Vibo ad ospitare gli amaranto: esattamente tre.

Mai la squadra di Cevoli è riuscita a vincere. Ko con il Monopoli e la Virtus Francavila, l’unico pareggio è arrivato con la capolista Juve Stabia.

A ciò si aggiunge il fatto che che negli ultimi due precedenti contro i rossoblu di casa sono arrivate una sconfitta in C e un pareggio in D, quando però l’attuale Reggina portava il nome di Reggio Calabria.