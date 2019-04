L’appuntamento con Reggina-Casertana si avvicina sempre di più. Alle ore 14.30 gli amaranto di Roberto Cevoli affronteranno i campani in una sfida che può essere decisiva nella corsa ai play off promozione.

Reggio Calabria sta ancora rispondendo presente e, poco dopo le 10.30, si registrava ancora grande presenza di gente nei punti vendita in cui sono disponibili i tagliandi per la sfida.

A quattro ore dall’inizio del match si è superata abbondantemente quota 9000 presenze (3000 abbonati + 6000 biglietti staccati) e il dato viaggia a vele spiegate verso i 10.0000 spettatori.

La fila ai botteghini è scorrevole, ma per chi volesse risparmiare tempo è possibile fare il biglietto e stamparlo direttamente via internet da casa (clicca qui per le info)