La Reggina comunica la risoluzione consensuale del contratto economico che legava il calciatore Alessio Viola al club fino al 30/06/2020.

La società ringrazia Alessio per il lavoro svolto in maglia amaranto e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera.

Si comunica inoltre che il calciatore Giuseppe Ungaro verrà inserito nella lista “over” e sarà a disposizione del tecnico Roberto Cevoli.