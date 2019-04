La Cavese, a sorpresa, vince a Viterbo per 3-1 e si rilancia nella corsa play off, proprio quando sembrava ormai fuori dai giochi.

I l risultato del recupero offre diverse chiavi di lettura per la Reggina. Il primo, purtroppo per gli amaranto, non è positivo: la squadra di Cevoli scivola al dodicesimo posto, sopravanzata proprio dalla Cavese che la sopravanza per il vantaggio negli scontri diretti. La Reggina, adesso, non è più padrona del proprio destino, pur essendo già virtualmente sopra al Rende che ha giocato una partita in più e con la squadra dello Stretto che incasserà sicuramente i tre punti con il Matera.

Di fatto, però, il fatto che i metelliani tornino in corsa renderà quanto mai vera la partita tra i campani e il Monopoli prevista nel prossimo turno di campionato.

Allo stesso modo il fatto che la Viterbese abbia perso (ora ha solo una partita da recuperare ed in casa del Catanzaro) rende i laziali raggiungibili.

Resta il fatto è che, però, adesso ottenere una sola vittoria tra Casertana in casa e Vibonese fuori potrebbe non bastare.

Viceversa fare bottino pieno, considerati i tanti scontri diretti all’orizzonte, potrebbe consentire di ottenere un posto nella griglia sensibilmente migliore al decimo.

