C’è una notizia che, se dovesse essere confermata, potrebbe aprire spazi di discussione. La Reggina, infatti, rischia di perdere il suo direttore generale Vincenzo Iiriti.

L’avvocato reggino, uomo chiave nella scelta di Luca Gallo di acquisire il club amaranto e non un altro club con cui ormai la trattativa avanzata, starebbe pensando a rassegnare le dimissioni.

L’indiscrezione arriva dalle colonne della Gazzetta del Sud. Si aspetta, eventualmente, che le cose possano essere chiarite, sebbene nel pezzo del quotidiano si puntualizza che l’eventualità sarebbe determinata da esigenze di carattere personali dell’attuale direttore generale.

Iiriti può essere considerato il braccio destro del patron e oltre ad essere il dg del club amaranto, riveste un ruolo di primo piano nell’azienda M&G che rappresenta il core business delle attività di Luca Gallo.

Le prossime ore aiuteranno a chirarire come stanno le cose, poiché nell’articolo si fa cenno al fatto che alla base della decisione ci sarebbero esigenze personali, ma non si esclude che queste non possano dipendere da diversità di vedute con il presidente.