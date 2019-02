La Reggina alza il tiro. Lo ha fatto in campo con un calciomercato sontuoso, lo fa anche e soprattutto fuori.

Grazie alla voglia di strutturare il club in maniera dettagliata del presidente Luca Gallo, per la prima volta nella sua storia la società avrà uno store in pieno centro.

Davanti a Piazza Duomo, dove sono già iniziati i lavori che in qualche settimana regaleranno alla città un luogo in cui poter acquistare abbigliamento e gadget griffati Reggina.

A ciò si aggiunge una sede che avrà luogo nei pressi di Palazzo San Giorgio e che ospiterà gli uffici del club.

Si tratta di due scelte che, con buona probabilità, permarranno anche qualora la Reggina dovesse aggiudicarsi per la prossima stagione sia il Sant’Agata che il Granillo.

Un’idea che nasce dalla volontà di riportare la squadra al centro dei pensieri della città attraverso la presenza fisica nel centro storico.