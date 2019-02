Il calciomercato invernale potrebbe aver cambiato alcuni equilibri nel campionato di Serie C. Tra le società che hanno fatto meglio, seppur in girone diversi, ci sono sicuramente Monza e Reggina.

A parlarne è il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello ai microfoni di Tuttoc.com: ““Hanno fatto un grandissimo mercato, ma perché hanno investito soldi che prima non avevano”.

Inevitabile anche un giudizio sugli eventuali play off:’. “Faranno poi bene anche Potenza e Reggina, così come, nel Girone B, il Monza, che se non vincerà i playoff ha già le basi per provare a stravincere la prossima stagione”.