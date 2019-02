Il turno di Coppa Italia di Serie C ha visto accedere ai quarti di finale tre squadre del girone C: Potenza, Viterbese e Trapani.

Seppur si sia ancora lontani dalla meta, occorre sottolineare come la Reggina potrebbe essere spettatrice interessata della manifestazione.

Il motivo? La squadra che si aggiudica la competizione ha possibilità di accedere ai play off a partire da una fase avanzata, come se fosse arrivata seconda nel proprio torneo.

Cosa cambierebbe per la Reggina nella più rosea delle prospettive?

Qualora il Trapani si aggiudicasse la competizione e non riuscisse ad agguantare la Juve Stabia, di fatto aprirebbe una prospettiva insperata: ci sarebbe un posto in più per raggiungere i play off(anche l’undicesimo) e il sesto posto varrebbe come il quinto in virtù di un effetto domino, con tutti i vantaggi che ne deriverebbero.