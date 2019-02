#duecuorielareggina. In occasione della gara tra Reggina e Potenza prevista per giovedì 14 febbraio alle 20.30, il Club apre le porte del Granillo a tutte le coppie.

“Un biglietto omaggio per ogni coppia di innamorati”. Cosi il direttore generale Vincenzo Iiriti che aggiunge: “la settimana scorsa abbiamo pensato ad una promo per i nostri abbonati, oggi vogliamo che i nostri tifosi vengano a trascorrere la festa dell’amore nel luogo in cui si celebra l’amore di tutti noi per la Reggina”.

Dettagli promozione #duecuorielareggina:

Curva Sud: coppia 8 euro

Tribuna Est: coppia 15 euro

Tribuna Ovest: coppia 20 euro

Sostenitori: coppia 40 euro