Tuttomercatoweb, sito specializzato in calciomercato, ha dato i voti alla campagna acquisti di ciascuna squadra di Serie C nella sessione di gennaio.

L’Oscar se lo aggiudica proprio la Reggina.

Ecco il giudizio:

Reggina: i padroni del mercato, innesti roboanti dettati anche dalle possibilità economiche della nuova società. Mix di giovani ed esperti per conquistare la B attraverso i play off e con la ritrovata spinta del Granillo. Bisognava fare qualcosa a centrocampo e in difesa. Voto 8,5