Massinmo Drago è il favorito numero uno a sedersi sulla panchina amaranto. Alfredo Pedullà praticamente per fatto l’accordo tra la società e l’ex allenatore del Crotone.

Stesso discorso per Gianluca Di Marzio che parla di firma che arriverà stasera.

Si tratta di un tecnico che, con buona probabilità, convince per due aspetti: il primo è che, soprattutto con il Crotone, ha fatto del gioco offensivo e della sua capacità di far coesistere esterni importanti e trequartisti in un gioco equilibrato . La Reggina ha tanti calciatori di quel tipo e il suo “know how” potrebbe aver fatto la differenza.

Altro dato da non trascurare: è calabrese. Il presidente Gallo, figlio di genitori di Rogliano, potrebbe aver visto di buon occhio il fatto che Drago, crotonese, possa riportare in alto gli amaranto.

Per lui un contratto fino al 2020.

Drago dovrebbe dirigere il primo allenamento della settimana.