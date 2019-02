Reggina-Catanzaro è una sfida ricca di contenuti. Per primo c’è da sottolineare che andrà in scena una sfida tra due squadre forti. I giallorossi di Auteri, nel corso del campionato, hanno avuto un percorso di crescita che oggi li rende probabilmente la squadra che gioca meglio in Serie C. Gli amaranto, invece, dopo il mercato di gennaio hanno rinforzato la rosa con elementi di valore assoluto e si candidano a disputare una seconda parte di campionato da protagonisti e possibilità di essere protagonisti nei play off, ancora da conquistare e con l’handicap delle penalizzazioni derivanti dalle inadempienze della precedente gestione societaria. Fischio d’inizio previsto alle ore 14.30.

Reggina-Catanzaro, le probabili formazioni

Reggina (3-4-2-1): Confente; Conson, Redolfi, Solini; Kirwan, De Falco, Zibert, Procopio; Strambelli, Sandomenico; Baclet. All. Cevoli.

Catanzaro (3-4-3): Furlan; Celiento, Figliomeni, Signorini; Statella, Maita, Iuliano, Favalli; Kanoute, Bianchimano, Fischnaller. All. Auter

Reggina-Catanzaro, dove vederla

Reggina-Catanzaro, come di consueto, pur non avendo copertura televisiva sarà comunque visibile in diretta. La piattaforma Eleven Sports, infatti, consentirà la visione in streaming attraverso qualsiasi piattaforma in grado di riprodurre il flusso video. Il costo è di 3,90€ per il singolo evento, mentre è compresa nel prezzo per chiunque avesse sottoscritto un pacchetto annuali per una delle due squadre.