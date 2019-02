Alle ore 19.00 si è chiusa la prevendita per il settore ospiti di Reggina-Catanzaro. I sostenitori giallorossi, in attesa dell’ultimo censimento ufficiale, non sono riusciti a occuapare interamente il settore ospiti, nonostante ieri fossero partiti alla grande.

Sono 844 i tifosi giallorossi che saranno presenti.

Si viaggia, invece, verso i 6000 biglietti venduti nel complesso. L’ultimo aggiornamento fornito dalla società è di 5845, destinato a crescere in serata.

A loro, naturalmente, si aggiungono i quasi 3000 abbonati e quasi 1000 accrediti tra giornalisti, tecnici e altre persone facenti capo ad associazioni o enti che hanno diritto all’ingresso.

Attenzione, perché la vendita sarà aperta anche domani, ma non allo stadio Granillo.

