Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare la Reggina (Girone C di Serie C), la Lucchese e il Pro Piacenza (Girone A di Serie C) per alcune irregolarità amministrative.

Agli amaranto viene contestato il mancato pagamento nei tempi previsti di stipendi e contributi dei tesserati per le mensilità di settembre e ottobre

Si sapeva già. Agli amaranto questo costerà ulteriori quattro punti di penalizzazione, ma saranno gli ultimi e dipendono dal precedente corso societario.