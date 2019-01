La Reggina, in mattinata, seppur in maniera non convenzionale aveva ufficializzato l’arrivo del terzino sinistro Matteo Procopio.

Adesso Alfredo Pedullà racconta che è praticamente fatta per gli arrivi di Daniele Gasparetto, gigante e centrale difensivo della Ternana, e per il portiere Matteo Farroni.

Daniele Gasparetto, 30 anni, nella sua carriera ha giocato prevalentemente in Serie B.

Nei primi sei mesi ha fatto parte della Ternana con dieci presenze nel girone B.

Con la Spal, qualche stagione fa, ha fatto il doppio salto dalla C alla A.

Arriva, inoltre, dal Matera il portiere Matteo Farroni.

Farroni era stato titolare nel Matera, prima dell’esplosione della crisi finanziaria.