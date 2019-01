La Reggina sta per riabbracciare Ciccio Cosenza. Il difensore, un autentico lusso per la categoria, sta per tornare a re-indossare la ‘sua’ maglia amaranto.

A dare notizia di una trattativa ormai conclusa è Gianluca Di Marzio.

Un anno e mezzo di contratto al difensore, che non ha accettato subito perché tenuto in Salento principalmente da motivi logistico-familiari.

Il progetto (leggasi anche ingaggio) messo sul tavolo della Reggina lo ha stuzzicato più di qualsiasi impedimento.