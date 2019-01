Pochi minuti fa Gianluca Di Marzio ha raccontato come l’accordo tra Cosenza e la Reggina sia praticamente definito.

Alfredo Pedullà, invece, racconta un’altra verità. Ciccio Cosenza ha ricevuto una super offerta dagli amaranto, cosa che evidentemente non può che fargli piacere. Lui non vede l’ora di tornare a Reggio, ma in questo momento è bloccato a Lecce da questioni familiari.

La risposta, secondo Pedullà, attualmente sarebbe un “No” per gennaio e un “Si”, quasi scritto nella pietra, per giugno.

C’è attesa per capire come finirà.