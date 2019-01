Gaetano Auteri se affrontasse sempre la Reggina avrebbe fatto una carriera anche migliore di quella eccellente che ha avuto, seppur limitatamente al campionato di Serie C.

Il tecnico del Catanzaro, infatti, con la Reggina ha perso solo in Serie B: due sconfitte, entrambe quando era alla guida della Nocerina tra i cadetti.

Era il campionato 2011-2012.

Nella stagione 2013-2014, tra l’altro, fu ad un passo dal ricevere l’incarico da Lillo Foti per guidare la Reggina nell’anno del centenario, quando gli fu preferito l’Atzori bis. Come andò a finire, tutti lo sanno.

Poi in Serie C, tra campionato e Coppa, non c’è stata partita. Sette confronti, cinque vittorie e due pareggi.

Clamorosa la vittoria per 6-2 ottenuta con il Matera nell’anno 2016-2017, al Granillo. Una debacle storica.

L’ultimo confronto è quello dell’andata, quando Infantino regalò la goia della vittoria al suo Catanzaro contro gli amaranto.

Auteri è pronto a far valere ancora la sua tradizione positiva contro gli amaranto.