Bluff di Taibi riguardo all’idea che il mercato si chiuda con l’innesto di un terzino sinistro? Forse si.

L’ingaggio di Procopio dal Sudtirol non è in discussione. Sarà lui a diventare il mancino di difesa.

Per la fascia opposta pare destinato ad arrivare Zappella dall’Arezzo, ma di proprietà dell’Empoli.

A darne notizia è Gianluca Di Marzio tramite il suo sito ufficiale.

Ma non è finita. La Reggina cerca un colpo grosso anche in difesa.

Non un colpo qualunque, ma uno che regali davvero il salto di qualità al gruppo. La società si fida di Conson, Redolfi e Solini come terzetto difensivo titolare, ma è pronta ad affiancargli un’alternativa di alto livello nel solco di colpi come quelli di Bellomo, Doumbia, Baclet, Strambelli e De Falco.

L’idea è la solita: avere molte alternative di qualità per affrontare al meglio gli impegni ravvicinati, un po’ come saranno le gare dei play off che si auspica di giocare a lungo.

Mollata la pista Cosenza, difficile da muovere da Lecce, dal mercato si parla di un abboccamento tra gli amaranto e l’ex Catanzaro Rigione. Il calciatore, di proprietà del Chievo, potrebbe arrivare, ma resta il problema degli over. Lui o qualcuno dello stesso lignaggio, come ad esempio Marchi della Feralpi Salò.

Resta il problema over, bisogna liberare già tre caselle, con un altro arrivo diventerebbero quattro.