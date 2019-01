La Reggina, come ampiamente previsto, riceve la prima penalizzazione per il mancato versamento dei contributi, entro i tempi stabiliti, per le mensilità di luglio ed agosto, con scadenza fissata a metà ottobre.

Si tratta di due lunghezze che vengono decurtate dalla classifica.

Si tratta di inadempienze che riguardano la vecchia società e per le quali il presidente Gallo non ha potuto fare nulla.

Ne arriveranno altri quattro tra un paio di mesi.

Ma anche con sei punti di penalizzazione la Reggina è dentro i play off, stante l’attuale classifica.

Juve Stabia 53

Trapani 44

Catania 43

Catanzaro 41

Monopoli 34

Reggina 33

Vibonese 33

Casertana 32

Rende 31

Potenza 27

Virtus Francavila 27

Sicula Leonzio 24

Cavese 22

Viterbese 19

Siracusa 19

Rieti 17

Bisceglie 15

Paganese 9

Matera -26