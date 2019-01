CONFENTE 6,5 – A Monopoli si esibisce con grande sicurezza nell’ordina e nella straordinaria amministrazione.

CONSON 6.5 Non bada al sottile. Ha fisico e tempismo per dare sicurezza alla squadra.

REDOLFI 6,5 Non lesina le maniere forti quando c’è da contrastare gli attaccanti avversari.

POGLIANO 6,5 – Quando viene chiamato in causa, al momento, dimostra di essere sempre presente.

KIRWAN 6 – Buon avvio,va in difficoltà nella ripresa e Cevoli, come raramente accade, lo sostituisce.

(60′ FRANCHINI 6 – Annulla l’emergenza che si era creata sulla destra amaranto. )

SALANDRIA 6,5 Qualche esclusione dall’undici titolare non ha intaccato la sua capacità di farsi trovare pronto a mordere le caviglie degli avversari. L’avvento di tanta qualità nel gruppo lo declassa a “incontrista”, ma in quella funzione è un lusso per la categoria. Poi gioca anche da esterno a sinistra.

DE FALCO 6 – Se è stato acquistato per fare il regista al momento non ha fatto vedere queste doti, se non a sprazzi. E’ sempre dentro la partita, però.

SANDOMENICO 6,5 – Vederlo a sinistra così ‘basso’ a ridosso della difesa è un attentato alla passione di tifosi e amanti del calcio. Lui si sacrifica e regala persino un assist.

(78′ TULISSI S.V.)

STRAMBELLI 6 – Ottime capacità balistiche, pesa l’errore sotto porta.

(60′ BACLET 7 – Pochi palloni toccati, due nell’azione del gol. Il primo che allarga per Sandomenico e l’altro è la conclusione in porta)

BELLOMO 6 – Giocatore di categoria superiore e si vede da lontano un miglio. Dovrebbe mettere a frutto la cosa acquisendo maggiore pragmatismo.

DOUMBIA 6 – Ha colpi, passo e cattiveria per fare la fortuna della Reggina. C’è attesa per vederlo da esterno e non da punta.

(78′ ZIBERT S.V.)

CEVOLI – La Reggina di oggi è una corazzata. Il pareggio a Monopoli preso con autorità va bene, ma c’è la sensazione che nel complesso ci sia potenziale per fare meglio, al di là delle singole scelte che possono essere sbagliate solo da chi le fa. Basteranno tempo e amalgama? La risposta la darà il tempo.