La Reggina va in campo a Monopoli con una grande consapevolezza. Ventitré punti nelle ultime dieci partite e un calciomercato faraonico hanno dato agli amaranto una nuova dimensione che, però, regala un altro rischio. Quello di sottovalutare impegni ad avversari, soprattutto se non hanno un nome importante. Il Monopoli non é il Catania, ma è ugualmente una formazione di primo livello del campionato e non a caso, all’andata, i biancoverdi ebbero la meglio sulla squadra di Cevoli a Vibo Valentia.

La squadra di Scienza, ex di turno, è la tipica buccia di banana su cui gli uomini di Cevoli rischiano seriamente di scivolare qualora non interpretassero il match nella maniera adeguata sotto ogni punto di vista.

Monopoli-Reggina, le probabili formazioni

Monopoli (3-5-2): Pissardo; Ferrara, De Franco, Mercadante; Fabris, Scoppa, Sounas, Zampa, Donnarumma; Mangni, Salvemini, All. Scienza

Reggina (4-3-3): Confente; Kirwan, Conson, Redolfi, Seminara; Zibert, De Falco, Salandria; Doumbia, Baclet, Sandomenico. All.Cevoli

Monopoli-Reggina: dove vederla

Monopoli-Reggina, come di conseuto, non avrà copertura televisivA, ma sarà comunque visibile sulla piattaforma Eleven Sport. Il match potrà naturalmente essere visto su qualsiasi dispositivo che supporti la trasmissione in streaming attraverso un browser internet. Il costo della sfida è di 3,90€, mentre resta gratuito per chi avesse sottoscritto uno degli abbonamenti relativi ad una delle due squadre.