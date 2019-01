Arriva dall’Olbia in prestito con diritto di riscatto. In questo primo scorcio di stagione non ha confermato tutti i grandi numeri che ha dimostrato di avere in Serie D.

Gran fisico, ottimi piedi e mezzi tecnici. Quasi venti gol nella Cavese che ha vinto il campionato e tanti assist. Taibi lo voleva già a giugno, i sardi lo hanno anticipato.

Ora c’è l’opportunità di prenderlo dopo una prima fase molto deludente in C. A Reggio partirà dietro nelle gerarchie. Guadagnarsi lo spazio non sarà facile, ma ha colpi e caratteristiche che nessun altro attaccante in rosa ha.

Inoltre è un under e dunque non occuperà caselle over.

Ecco il video dei suoi gol: