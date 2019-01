Un gol decisivo e un assist per Tassi. E pensare che ancora non ha giocato neanche una partita da titolare.

Nicola Bellomo è uno dei calciatori più importanti di tutta la Serie C, considerato che a ventisette anni ha giocato soprattutto in Serie A e B.

Quanto ci è voluto per accettare la Reggina? Due ore. Parola sua. Lo ha dichiarato ai microfoni di GianlucadiMarzio.com.

E’ barese, tifoso del Bari e non ha nascosto quanto per lui indossare l’amaranto sia quasi come il biancorosso, considerato lo storico gemellaggio tra le due tifoserie.

Nessun dubbio sulla serietà del progetto del presidente Gallo: ‘B. “Sappiamo che arriverà una penalizzazione – rivela – così come sapevamo che il presidente vuole entrare nei playoff e riprovarci già da quest’anno”.

Una maglia prestigiosa quella amaranto: “Io aspetto di meritarla sul campo, qui hanno giocato giocatori come Cozza e Nakamura’

“Non ho avuto paura – rivela di scendere in Serie C, Reggio Calabria è fuori categoria”.

Gli è mancata continuità in carriera, tante maglie cambiate, ma adesso l’obiettivo è tornare in alto con la Reggina forte di un contratto biennale con rinnovo automatico in caso di promozione in B.

“Quando – afferma – ho parlato con il presidente, ho ragionato sulla scelta in via definitiva. Se c’è un progetto importante, uno deve porre le basi. E qui c’è tutto per tornare in alto. Insieme”.