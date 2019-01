La Reggina già in serata potrebbe annunciare l’arrivo del terzino sinistro.

L’operazione è praticamente definita ed il calciatore potrebbe arrivare a Reggio Calabria già in serata.

Il terzino sinistro del Sud Tirol avrebbe già salutato i compagni.

Arriva in prestito dal Torino. E’ un classe 1996 e dunque non occuperà caselle over.