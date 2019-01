“Preso atto del preannuncio di reclamo inoltrato dalla società VITERBESE CASTRENSE , afferente il regolare svolgimento della suddetta gara, si soprassiede ad ogni decisione in merito, fatti salvi i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti, come di seguito riportati”.

E’ quanto si legge nel comunicato del giudice sportivo relativamente alla gara del Granillo tra la Reggina e la Viterbese.

La sfida è finita 3-1.

Le possibilità che un gol fantasma possa essere ritenuto un errore tecnico e si determini la ripetizione della partita sono piuttosto basse.

Piccolo fastidio per gli amaranto che comunque avranno accreditati i punti in classifica e li manterranno salvo la creazione di un precedente dai connotati apocalittici.