Reggina-Viterbese è una sfida che con buona probabilità è finita al triplice fischio.

Camilli, presidente laziale, fa sapere che chiederà la non omologazione per errore tecnico, ma la sua tesi non è così robusta.

Non ci sono i margini perché l’eventuale errore di valutazione del direttore di gara possa essere considerato “tecnico”.

Si può discutere se la palla è entrata o meno, probabilmente non lo è, ma ci sono dei fermo immagine che raccontano come l’abbaglio potrebbe non essere totale.

Ecco le foto di Aldo Fiorenza che raccontano il giro preso dal pallone: