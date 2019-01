La Reggina continua la sua faraonica campagna di rafforzamento.

Gli amaranto, grazie alla disponibilità, del presidente Gallo stanno per regalarsi il sesto colpo di gennaio.

Il terzino sinistro Matteo Procopio, under di primo livello destinato a non occupare alcuna casella over, sta per lasciare il Sud Tirol e sposare la Reggina

Il suo cartellino é di proprietà del Torino

A darne notizia é, come al solito, Alfredo Pedullà attraverso il suo sito ufficiale.