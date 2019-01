Era uno tra i nomi accostati alla panchina della Reggina ad inizio stagione, ma Massimo Taibi ha preferito rivolgersi altrove.

Non porta rancore Davide Dionigi, né al suo ex compagno, né alla squadra che forse ha amato di più in carriera.

Ai microfoni di Tuttoc.com loda il cammino di Cevoli: “Aveva fatto un ottimo percorso con un gruppo di giovani poi in questo mercato di gennaio sono arrivati giocatori esperti e di qualità”.

“Bisogna – evidenzia – apprezzare il grande lavoro compiuto da Taibi, mio ex compagno di squadra. Sicuramente la Reggina sarà una candidata importante per la lotta playoff, dove potrà dire la sua”.