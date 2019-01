“Con la venuta di Luca Gallo abbiamo tranquillità e possibilità di programmare un futuro importante. Ci rende felici perché la Reggina svolterà”.

A parlare è Massimo Taibi, a margine della conferenza stampa di presentazione del nuovo presidente amaranto.

“La prima cosa – ha sottolineato – che mi ha detto è che la Reggina deve tornare in alto. Per il momento sta facendo i fatti. Vuole portare la squadra in Serie A, a me le sfide piacciono e ci troviamo a meraviglia”.

“Con Baclet – prosegue – stiamo parlando, non è ancora fatta perché c’è di mezzo il Cosenza. Spero che al più presto si possa chiudere andiamo altrove”.

“In questo momento – in riferimento al mercato – dobbiamo vedere se il mercato ci offre qualcosa di importante. Oggi possiamo investire ed è giusto che ci guardiamo attorno. Se ci fosse possibilità di prendere qualcuno dietro, perché non approfittarne”.