La conferenza stampa di Luca Gallo non ha ancora finito di far valere i suoi effetti. I tifosi hanno apprezzato tantissimo le parole del patron del club, ma oltre alla capacità comunicativa la società lavora anche sui fatti.

Fatti, in questo momento, fa rima con calciomercato. Saranno tre i colpi che chiuderanno la campagna di rafforzamento degli amaranto.

Si è ai dettagli per Allen Baclet che deve riuscire a svincolarsi dal Cosenza. Il francese ha fatto la scelta di sposare la causa amaranto, a creare problemi sono i silani che non intendono liberarlo prima di aver chiuso l’arrivo di un altro attaccante. Taibi conta di sbloccare prima possibile la situazione.

A ciò si aggiungerà un terzino sinistro under, ma la novità sostanziale è che il club sta iniziando a muoversi in maniera decisa per acquistare un centrale difensivo che possa far fare il salto di qualità al pacchetto arretrato.

Il primo nome era Cosenza, ma farlo muovere da Lecce non è risultato facile. Ci si tufferà a capofitto alla ricerca di un profilo che possa corrispondere alla statura dei vari Bellomo, Doumbia, Strambelli e De Falco.

Si lavora anche alle uscite: il Rende ha ufficializzato gli ingaggi di Bonetto e Zivkov che salutano la Reggina dopo sei mesi.