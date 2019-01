Una maxi-coreografia per salutarlo. Allen Baclet, visibilmente emozionato, ha giocato quella che dovrebbe essere la sua ultima partita con la maglia del Cosenza.

Niente gol per lui contro l’Ascoli, ma solo tanti applausi al momento della situazione.

Tra primo e secondo tempo ha rilasciato dichiarazioni piuttosto eloquenti quando gli si è chiesto che giornata fosse per lui quella che stava vivendo :”Una cosa che difficilmente si può spiegare, solo vivendola si può spiegare. Questa città mi ha regalato molto, questo è un giorno particolare per me. Auguro a questa gente e a questa città per loro”.

Poi quando gli si chiede se è stato un saluto: “Non so veramente, è difficile. Dovrei andare via, vediamo un po’. Vediamo settimana prossima, voglio fare il massimo per questa squadra”.