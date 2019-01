Alle 14.15, nel pieno centro storico di Bisceglie, secondo quanto riporta il sito bisceglieviva.it, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un auto di grossa cilindrata ed ed una moto.

A bordo del motociclo viaggiavano due giovani, uno dei quali è stato trasportato presso l’ospedale di Andria, quello in condizioni migliori è stato,invece, portato presso il nosocomio di Bisceglie.

A bordo dell’auto viaggiavano quattro calciatori che, alle 16.30 saranno impegnati nel match di campionato contro la Reggina. Nessuna conseguenza per loro che, a questo punto, scenderanno regolarmente in campo.

L’impatto è avvenuto tra Via Piave e Via Monte San Michele.