La Reggina comunica che si è chiusa la prima fase della riapertura della Campagna Abbonamenti 2018/19: sono state staccate 687 tessere in meno di una settimana. Il presidente Luca Gallo vi abbraccia uno a uno.

Il direttore generale della Reggina, Vincenzo Iiriti, preannuncia altre novità in ottica della seconda parte di stagione: “Siamo davvero contenti che Reggio Calabria sta rispondendo alla grande. Entro il 31 gennaio interverremo ancora sul mercato con qualche altro acquisto che andrà a completare l’organico già molto competitivo per questa categoria. Subito dopo la gara con la Viterbese riapriremo la campagna abbonamenti per un’altra settimana: il Granillo deve tornare ad essere il dodicesimo uomo in campo!”.

I 687 abbonamenti di aggiungonosi aggiungono ai 1500 tifosi già abbonati.