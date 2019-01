C’è grande soddisfazione in casa Siena per aver mantenuto in rosa un calciatore come Stefano Guberti. Il calciatore, ad un certo punto, sembrava aver scelto di proseguire la sua carriera alla Reggina.

Tuttavia il direttore sportivo del Siena Dolci, in un’intervista rilasciata a zonacalcio.net non ha nascosto la soddisfazione: “Siamo veramente felici della scelta fatta da Guberti, che ha deciso di restare con noi, rifiutando un’offerta stratosferica dalla Reggina”.