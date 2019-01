La firma di Allen Baclet, attesa per domani, farà arrivare a cinque i giocatori arrivati sullo Stretto in questa sessione di mercato

Si aggiunge a De Falco, Bellomo, Strambelli e Doumbia.

Cinque over di qualità che, però, attualmente non avrebbero spazio in rosa.

In Serie C il numero massimo di calciatori nati prima del 1996 può essere 14.

La Reggina ne ha 13 e dovrà liberare quattro caselle le far loro posto.

Zivkov é già fuori dai ranghi. L’altro candidato é Davide Petermann che, avendo un biennale, potrebbe anche partire in prestito.

A quel punto ne mancherebbero due e gli altri elementi chiamati ad andare fuori lista potrebbero essere Piergiuseppe Maritato che non sarà pronto prima di marzo dopo il grave infortunio.

Per l’altra casella si é ipotizzato la clamorosa esclusione di uno tra Viola e Ungaro. Considerata, però, l’esclusione di Maritato e l’importanza dell’attaccante di Taurianova nell’economia dello spogliatoio sembra una soluzione poco praticabile. Lo stesso dicasi per l’ex Renate, pupillo di Cevoli e protagonista di una buona stagione.

Resta un’ultima soluzione: prendere un portiere under e mettere Licastro fuori lista. Taibi ha escluso l’arrivo di un portiere esperto, aggettivo forse superfluo ma indicativo.

Il ragazzo di Delianuova potrebbe andare a giocare con più continuità. Occorre però precisare che i portieri potrebbero entrare ed uscire dalla lista in qualsiasi momento, anche a calciomercato finito.

Per la fascia sinistra si cerca un terzino under per non avere ulteriori problemi.

Occorre ricordare che non é necessario cedere i giocatori fuori dalla lista, considerato che potrebbero restare in squadra pur non essendo utilizzabili.

Una spesa, però, sicuramente evitabile.