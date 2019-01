CONFENTE 7 – Tre-quattro parate decisive che tengono gli amaranto in partita.

CONSON 6 – Sbanda nel primo tempo, cresce alla distanza.

REDOLFI 5.5 – Gioca mezz’ora in cui guida una difesa che sbanda molto

(30′ POGLIANO 6,5 – Si fa trovare pronto, probabilmente il migliore tra i difensori)

SOLINI 5,5 – Rischia grosso quando perde una palla che manda in porta un avversario, lo salva Confente.

KIRWAN 6,5 – Oggi sembra un giocatore più completo rispetto a quello che ha iniziato la stagione. Gli manca qualità nel cross, dovrà lavorarci.

ZIBERT 6 – La sua prestazione sembra allinearsi a quelle dell’intera stagione. Più lavoro sporco che qualità.

SALANDRIA 5,5 – Male in fase di impostazione, ha il torto di girarsi sulla finta che anticipa il gol della Viterbese. Per il resto solita prova generosa.

MARINO 5,5 – Dietro le punte si vede poco.

(46′ UNGARO 5,5 – Non cambia una Reggina poco concreta nella fase offensiva)

TULISSI 6 – Siamo alle solite: tutto bene fino al momento di concretizzare quanto di buono potrebbe fare. Da un suo tiro scaturisce la parata del portiere su cui si avventa Viola e fa centro.

SANDOMENICO 5,5 – Non si vede per ottanta minuti, non solo per demerito suo. Un solo tiro in porta, ovviamente pericoloso.

(90′ SEMINARA)

CEVOLI 6 -Rinunciare a una punta vera, schierando due piccoli a far coppia davanti non è sembrata una strategia perfetta. Attraverso i cambi è riuscito a rimettere la squadra in carreggiata.