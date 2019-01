“Non era facile su un campo difficile e contro una buona squadra, abbiamo dato buone risposte”. Cesare Pogliano, difensore della Reggina, è stato tra i migliori nel pareggio ottenuto a Viterbo e analizza così la sfida subita, prima di commentare il gol subito: “Siamo stati disattenti, ci siamo disuniti. Contro una squadra che ripartiva bene bisogna fare meglio. Per fortuna ci siamo ripresi e siamo riusciti a portare a casa un buon punto”.

Pogliano, ai microfoni di Radio Antenna Febea, inizialmente non trovata molto spazio: “Era giunto doversi ambientare, venivo dalla Primavera ed il mio è un ruolo delicato. Era giusto prepararsi per essere pronto come lo sono stato nelle ultime partite. Ringrazio il mister che mi ha dato fiducia ed i miei compagni che mi sostengono e mi danno la forza per andare avanti”.

“Siamo felici che molte cose fuori dal campo si siano sistemate. Abbiamo fatto bene anche nei momenti difficili, anche quando ciò che accadeva fuori dal campo poteva disunirci. Siamo un gran gruppo, abbiamo portato a casa molti punti e che adesso possono farci comodo per fare un bel ritorno e divertirci. Qui mi trovo molto bene, ci sono grandi compagni, così come con lo staff e con la città”.