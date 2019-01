La Reggina comunica il terzo colpo di mercato dell’era del presidente Luca Gallo: si tratta di Abdou Doumbia, 28 anni. L’esterno offensivo arriva a titolo definitivo. Si è legato ai colori amaranto con un contratto valido fino al 30 giugno del 2021.

“Sono contento perché torno in pista: quello che ho fatto l’anno scorso va cancellato, adesso penso solamente alla Reggina. Non vedo l’ora di iniziare e di provare a centrare i playoff dopo la salvezza matematica”, ha detto il nuovo giocatore della Reggina dopo la firma, impressa sul contratto dentro gli uffici romani della M&G.

E’ nato vicino Parigi. Il francese di origini maliane, ex Lecce, è uno specialista dei campionati di Serie C, dove ha sfondato quota 200 presenze giocando in tutti e tre i gironi. Nella passata stagione, Abdou Doumbia ha contribuito alla promozione del Livorno realizzando 9 gol e 6 assist.