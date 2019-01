La Reggina comunica il quarto colpo di mercato dell’era del presidente Luca Gallo: si tratta di Nicola Strambelli, 30 anni L’esterno offensivo arriva a titolo definitivo. Si è legato ai colori amaranto con un contratto valido fino al 30 giugno del 2020.

“Ho tanta voglia di giocare: la grinta non mi manca, la metterò in campo per onorare i colori della Reggina. Insieme faremo una grande seconda parte di campionato”, ha detto il nuovo giocatore amaranto dopo la firma, impressa sul contratto dentro gli uffici romani della M&G.

Lo chiamano il “Mago” e il motivo è chiaro. Nicola Strambelli ha sviluppato l’intera carriera al Sud: Bari, Taranto, Sorrento, Monopoli e Fidelis Andria nel bagagliaio delle esperienze. Nelle ultime stagioni si è messo in luce con le maglie di Matera e Potenza.